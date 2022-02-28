Тындинский район, , 10:44 — REGNUM Уже несколько лет живёт в Амурской области семья Ивана и Юлии Корман, которые несколько лет назад покинули Донецк. Им предоставили жильё в посёлке Ларба Тындинского района. Историю переселенцев из Донбасса опубликовал на своей странице в Instagram районный депутат Максим Ермаков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«До бомбёжки Донбасса у молодых была счастливая, полная надежд жизнь. Юля работала проводником поезда Донецк — Львов, а Ваня — мастером на железной дороге. Жили в городе Константиновка, была квартира, машина, родили сына. Что еще надо для долгой счастливой жизни? А тут начались бомбежки! Однажды Ваня пришёл с работы бледный как полотно, его чуть не убило осколком снаряда. После этого случая молодая семья решила покинуть родной город. Все что нажили, то успели продать за сущие крохи», — рассказал депутат.

В Амурскую область семья приехала восемь лет назад с трёхлетним сыном. Им подобрали квартиру, помогли вещами местные жители. Через несколько лет в России у них родилась дочь.

«С Украины к ним в Тындинский район переехали родители. Смотрю сейчас на фотографии этой семьи! Глаза — зеркало души. У Ивана, Юли и их детей они наполнены счастьем и любовью. Могли ли мы тогда бросить этих людей? Не протянуть руку помощи? А можем ли оставить сейчас? Бросать своих не в наших правилах. Так было, так есть и так будет всегда», — подытожил Максим Ермаков.

Как сообщало ИА REGNUM, население Белогорска в Приамурье поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. В соцсетях люди размещают посты с георгиевской лентой в виде Z и хэштегом «своихнебросаем».