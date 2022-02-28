Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM За последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 5 тыс. жителей из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 28 февраля.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в 93 пунктах временного размещения беженцев из Донбасса, развёрнутых в Ростовской области, находятся 6,3 тыс. человек, почти половина из них — дети.

Читайте ранее в этом сюжете: В Россию эвакуировано ещё более 4,2 тыс. жителей из Донбасса