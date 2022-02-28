Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил пассажиров общественного транспорта Северной столицы о том, что зарубежные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате проезда в Петербургском метрополитене и наземном транспорте могут оказаться недоступны.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор в салоне трамвая «Чижик» в Петербурге

«В случае возникновения затруднений для оплаты проезда рекомендуем использовать пластиковую банковскую карту или карту «Подорожник», — заявили в комтрансе.

Ранее ЦБ разъяснял, как сейчас в России работают зарубежные pay-сервисы: Apple pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жёсткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие).

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