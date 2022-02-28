Москва, , 10:07 — REGNUM Российская авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолёт компании «Победа» Pobeda.aero

В компании уточнили, что всем пассажирам оформляется автоматически полный возврат денег.

«Все рейсы «Победы» в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег», — заявили в пресс-службе лоукостера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для любых российских самолётов. Уточняется, что компетентные органы могут в виде исключения выдать разрешение на пролёт, взлёт или посадку российского воздушного судна в ряде случаев. В частности, такое возможно в отношении судна, совершающего перелёт в гуманитарных целях, либо в других строго регламентированных целях.

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Напомним, аналогичные решения на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса приняли Германия, Великобритания, Дания, Кипр, Исландия, Литва, Латвия, Словения, Финляндия, Франция, Австрия, Северная Македония, Испания, Португалия.