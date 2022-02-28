Пермь, , 10:05 — REGNUM В Пермском крае на утро 28 февраля от коронавирусной инфекции вакцинировано свыше 1,6 тыс. подростков. Об этом сообщает краевой минздрав.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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По данным ведомства, использовано 75,7% от поступившей вакцины. Оставшиеся комплекты «Спутника М» распределены на основании письменных согласий, поступивших от родителей.

С начала массовой иммунизации от COVID-19 в Прикамье прививку сделали более 1 млн 167 тыс. жителей (58,5% от всего взрослого населения). Завершили курс иммунизации 229,4 тыс. граждан. Еще 244,8 тыс. пермяков приступили к ревакцинации.