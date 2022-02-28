Париж, , 10:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции рекомендовало всем своим гражданам «без промедления» покинуть Россию, а также Белоруссию, сообщает Ouest-France.

Самолет confused_me

По данным МИД Франции, вылетать из России по воздуху становится все сложнее. Многие страны уже объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.

Белоруссия также закрыла свое воздушное пространство, поэтому жителям Франции предлагают покинуть страну «через пограничные пункты с Литвой, Польшей или Латвией».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции о гуманитарной помощи Украине.

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