Париж, 28 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции рекомендовало всем своим гражданам «без промедления» покинуть Россию, а также Белоруссию, сообщает Ouest-France.

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По данным МИД Франции, вылетать из России по воздуху становится все сложнее. Многие страны уже объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.

Белоруссия также закрыла свое воздушное пространство, поэтому жителям Франции предлагают покинуть страну «через пограничные пункты с Литвой, Польшей или Латвией».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции о гуманитарной помощи Украине.