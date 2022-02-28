Балаково, Саратовская область, , 10:18 — REGNUM В городе Балаково экстренно доставили в больницу травмированного подростка, который пострадал в результате обрушения льда. Данную интернет-публикацию проверяют следственные органы.

В больнице Mos.ru

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области, в результате падения ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома №15 по улице Минская в городе Балаково получил травмы 16-летний подросток, который был экстренно доставлен в больницу.

Устанавливаются ответственные за уборку снега и наледи с фасада и крыши здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 20 февраля 35-летняя женщина вместе с девятилетним ребенком проходила мимо дома №16 по улице Сакко и Ванцетти города Саратова, когда с крыши здания произошло обрушение снежной массы.

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