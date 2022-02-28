Самара, , 10:03 — REGNUM Врача заподозрили в совершении противоправных действий при внесении информации в сертификаты о вакцинации в Самарской области. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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По версии следствия, подозреваемая врач общей практики поликлинического отделения «Самарской медико-санитарной части № 2» г. Самары не менее трех раз получила взятки за внесение в единую информационную аналитическую систему заведомо недостоверной информации о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19.

В материалах дела указано, что эти действия повлекли за собой включение ложных сведений в сертификаты о вакцинации граждан при фактическом отсутствии прохождения ими санитарно-эпидемиологических мероприятий.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и служебного подлога. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре медика обвинили в подлоге при оформлении сертификата о вакцинации.