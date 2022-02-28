Сеул, 28 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США договорились об активном сотрудничестве в вопросе высвобождения стратегических запасов нефти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Соответствующая договоренность была достигнута 26 февраля в ходе онлайн встречи министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ука и министра энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Известно, что решение о высвобождении запасов сырой нефти принято для стабилизации мирового рынка нефти.

Стороны также договорились о тесном взаимодействии для координации сроков и объема выпуска нефти среди государств-членов Международного энергетического агентства (МАЭ), чтобы максимизировать позитивный эффект.