Абакан, , 09:58 — REGNUM Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях возобновляется в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в республиканском министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе за минувшие сутки в стационары красных зон госпитализировали 49 пациентов, выписались 18 человек. На кислороде находятся 335 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 39 пациентов. Суточная потребность в кислороде составляет 5 тонн.

По информации минздрава, количество тяжёлых и среднетяжёлых пациентов, которым необходима кислородная поддержка, пока остаётся на прежнем уровне. В целом же в Хакасии «наблюдается тенденция к снижению заболеваемости» ОРВИ, COVID-19 и пневмониями. Лечатся амбулаторно на сегодняшний день более 3,5 тысячи человек.

Минздрав Хакасии принял решение о возобновлении плановой медпомощи в амбулаторных условиях с 1 марта. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в действующих «ковидных» отделениях планируют сократить.

На утро 28 февраля в регионе развёрнута 1241 койка для пациентов с COVID-19. Занята 921 койка. Доля свободного коечного фонда — 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 29 133 случая COVID-19.

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