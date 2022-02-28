Белгород, , 10:02 — REGNUM Из соображений безопасности в семи районах Белгородской области школы полностью или частично переведены на дистанционную работу с 28 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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В общей сложности онлайн-уроки будут проходить в 48 сельских школах. В ещё трёх образовательных учреждениях — по выбору родителей. В детских садах всех этих муниципальных образований работают дежурные группы.

По докладу оперативного штаба ночь 28 февраля прошла спокойно.

«Более 100 человек вывезены из села Журавлёвки, размещены в Белгороде, Встретился вчера с ними, проговорили, все находятся в комфортных условиях, надеемся, что в ближайшее время вернутся домой», — уточнил на оперативном совещании правительства губернатор.

Глава региона поблагодарил руководителей муниципалитетов и мэра Белгорода Антона Иванова за «профессиональные, оперативные действия в достаточно сложной ситуации».