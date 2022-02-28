Горно-Алтайск, 28 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Специалисты Алтайкрайстата в преддверии масленичной недели проанализировали изменение цен на продукты, необходимые для приготовления блинов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Блины

Наиболее сильно в Республике Алтай за год подорожало молоко питьевое — на 19,1%. Цены на яйца куриные выросли на 17,9%, масло сливочное — на 16,2%, сахар-песок — на 15,7%. Мука пшеничная подорожало на 11%, масло подсолнечное — на 10,8%, сметана — на 8,4%, наконец, соль — на 3,9%.

«Таким образом, порция блинов хозяйкам Республики Алтай обойдется почти 165 рублей. За год блюдо подорожало на 20,6% (на 28,23 руб.). Средние цены на продукты, используемые для начинки блинов, выросли на 7,9−25,9%», — отметили в службе статистики.