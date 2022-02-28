Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Таннер Пирсон, Тайлер Майерс, Юхо Ламмикко, Мэттью Хаймор и Элиас Петтерссон.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Алекси Лафренье и Райан Строум. Российский нападающий Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 58 очков. «Рейнджерс» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 71 очком.

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