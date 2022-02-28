Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируют начать строительство кольцевой линии метрополитена через 15 лет, пассажирам она будет доступна к 2045 году. Об этом сообщили на отраслевом круглом столе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

Начало строительства линии отводят на 2037 год. Её началом станет станция «Лесная-2», а процесс будет продвигаться по часовой стрелке.

Отметим, что метрополитен Санкт-Петербурга расширится к 2030 году на 21 станцию. Большая часть новых станций придётся на Красносельско-Калининскую линию (шестую) метро. Так, в Петербурге появится новая, коричневая ветка движения поездов.

Открытие станций будет происходить постепенно. В ближайшее время, к 2024 году петербуржцам станут доступны «Путиловская» и «Юго-Западная» станции Красносельско-Калининского направления. А также «Горный институт», который находится на Лахтинско-Правобережной линии.

Спустя два года система метрополитена пополнится «Богатырским проспектом» и «Планерной», которые станут развитием на севере уже существующей Невско-Василеостровской линии. Будет введена в работу и «Театральная». Только первое время поезда будут следовать мимо станции, без остановки. Строительство «Шуваловского проспекта» (Фрунзенско-Приморская линия) закончится в 2028 году.

Жители Петербурга смогут увидеть новые станции метро и в 2029 году. Ими станут «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая», дополняя Красносельско-Калининскую линию. А в Ленобласти откроется станция «Кудрово».

Большая часть всё же придётся на 2030 год. Красносельско-Калининская линия пополнится «Брестской», «Улицей Доблести», «Петергофским шоссе» и «Сосновой поляной». Остальные станции станут дополнением к уже существующим направлениям. Это станции «Гавань, «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская» и «Суворовская-1».

Напомним, строительство Красносельско-Калининской линии активно ведётся в Петербурге. Она позволит улучшить транспортную инфраструктуру Красносельского района.

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