Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют начать строительство кольцевой линии метрополитена через 15 лет, пассажирам она будет доступна к 2045 году. Об этом сообщили на отраслевом круглом столе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Начало строительства линии отводят на 2037 год. Её началом станет станция «Лесная-2», а процесс будет продвигаться по часовой стрелке.

Отметим, что метрополитен Санкт-Петербурга расширится к 2030 году на 21 станцию. Большая часть новых станций придётся на Красносельско-Калининскую линию (шестую) метро. Так, в Петербурге появится новая, коричневая ветка движения поездов.

Открытие станций будет происходить постепенно. В ближайшее время, к 2024 году петербуржцам станут доступны «Путиловская» и «Юго-Западная» станции Красносельско-Калининского направления. А также «Горный институт», который находится на Лахтинско-Правобережной линии.

Спустя два года система метрополитена пополнится «Богатырским проспектом» и «Планерной», которые станут развитием на севере уже существующей Невско-Василеостровской линии. Будет введена в работу и «Театральная». Только первое время поезда будут следовать мимо станции, без остановки. Строительство «Шуваловского проспекта» (Фрунзенско-Приморская линия) закончится в 2028 году.

Жители Петербурга смогут увидеть новые станции метро и в 2029 году. Ими станут «Каретная», «Броневая», «Заставская» и «Боровая», дополняя Красносельско-Калининскую линию. А в Ленобласти откроется станция «Кудрово».

Большая часть всё же придётся на 2030 год. Красносельско-Калининская линия пополнится «Брестской», «Улицей Доблести», «Петергофским шоссе» и «Сосновой поляной». Остальные станции станут дополнением к уже существующим направлениям. Это станции «Гавань, «Морской Фасад», «Лиговский проспект-2», «Знаменская» и «Суворовская-1».

Напомним, строительство Красносельско-Калининской линии активно ведётся в Петербурге. Она позволит улучшить транспортную инфраструктуру Красносельского района.