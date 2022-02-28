Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге ученики шестого класса школы избили 11-летнего подростка. Об этом происшествии 28 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кулак Akhilesh Ravishankar

Нападение на 11-летнего ребенка было совершено днем 27 февраля у дома 18/Ч по 2-му Рабфаковскому переулку в Невском районе города. Группа учащихся шестого класса избила ученика пятого класса той же школы.

После избиения мальчик смог дойти до своей квартиры, откуда спустя несколько часов его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«По данному факту полицейские проводят проверку», — уточнили в ведомстве.