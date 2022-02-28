Чусовой, Пермский край, 28 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В городе Чусовом Пермского края осужден житель Чернушки, который признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Kakprosto.ru Суд

Мужчину задержали в мае 2021 года. Полицейские в ходе личного досмотра обнаружили у пермяка пять свертков с веществом. Синтетический наркотик он хранил в потайном кармане трусов. Общая масса вещества составила 5,5 грамма.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы и штрафу в 20 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.