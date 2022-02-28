Томск, 28 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Томской области промышленное производство в январе 2022 года выросло на 0,9% по сравнению с январём 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Riboabogados.com.ar Добыча нефти

Позитивные показатели продемонстрировали обрабатывающие отрасли (+3,7%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов (+27,9%). При этом снизились показатели добычи полезных ископаемых (-0,1%).

«В январе 2022 года снизилась добыча нефти обезвоженной, включая газовый конденсат, на 1,4%. Увеличилась добыча газа природного и попутного на 0,4%, песка природного в 2,1 раза», — отметили в службе статистики.

В обрабатывающей сфере наибольший прирост показали пищевая промышленность, в частности, сливочного молока произведено на 58,2% больше, молока — на 47,4%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 55,4%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 40,4%.