Москва, , 09:48 — REGNUM Центральный Банк России рекомендовал реструктурировать задолженность, а не штрафовать должников, пострадавших от санкций, не назначать пени и штрафы, сообщается 28 февраля на сайте регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что такие меры принимаются в целях обеспечения устойчивости российских банков из-за введенных странами Запада ограничений. Меры будут действовать до 31 декабря 2022 года.

Также ЦБ дал послабления по розничному портфелю. С 28 февраля регулятор распускает накопленный буфер капитала по необеспеченным потребкредитам и ипотеке. Это приведет к высвобождению примерно 733 млрд руб. средств банков, они могут направить их на кредитование.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России и правительство РФ окажут любую необходимую финансовую поддержку банкам в рублях и иностранной валюте, попавших под санкции западных государств

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