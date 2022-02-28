Хангаласский район, 28 февраля 2022, 10:01 — REGNUM Решение России начать спецоперацию по просьбе ДНР И ЛНР направлено на утверждение мира на украинской земле. Такое мнение высказал глава Хангаласского района Якутии Олег Иринеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.
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Он уверен, что правительство России поможет компаниям, оказавшимся в санкционном списке. Кроме того, руководство страны не допустит сокращения рабочих мест и зарплат, считает глава района Якутии.
Оскорбительные оценки действий руководства страны он назвал опрометчивыми.
Как сообщало ИА REGNUM, в число авиакомпаний, получивших уведомление об отзыве самолётов Boeing 737, попала «Якутия». Перевозчик получил соответствующее уведомления от поставщика воздушных судов.