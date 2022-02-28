Хангаласский район, Якутия, 28 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Решение России начать спецоперацию по просьбе ДНР И ЛНР направлено на утверждение мира на украинской земле. Такое мнение высказал глава Хангаласского района Якутии Олег Иринеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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«Россия, как и любое другое государство, имеет право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. Мы понимаем то решение, которое принято высшим руководством нашей страны. Оно, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности, утверждение мира на многострадальной украинской земле», — сказал Олег Иринеев.

Он уверен, что правительство России поможет компаниям, оказавшимся в санкционном списке. Кроме того, руководство страны не допустит сокращения рабочих мест и зарплат, считает глава района Якутии.

«Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — также констатировал Олег Иринеев.

Оскорбительные оценки действий руководства страны он назвал опрометчивыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в число авиакомпаний, получивших уведомление об отзыве самолётов Boeing 737, попала «Якутия». Перевозчик получил соответствующее уведомления от поставщика воздушных судов.