Ярославль, 28 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославле жители обратятся к главе области Михаилу Евраеву с письмом, в котором выражают недовольство планами строительства рядом с существующим комплексом «Sport Line» ещё одного корпуса с детским бассейном. Об этом члены инициативной группы рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Yarnews.net ФОК «Sport Line»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что собственник спортивного комплекса «Sport Line» на улице Свердлова выступил с инициативой строительства ещё одного здания с детским бассейном, тренажёрным залом и администрацией.

Собственник Валерий Иванов заявил, что стройка не повлияет на качество жизни в ближайших домах, но жители соседних домов с ним не согласились.

«Уже сейчас в вечерние часы парковочная зона спорткомплекса Sport Line не справляется с нагрузкой, поэтому автомобили их клиентов занимают территории близлежащих дворов, в том числе в зонах, запрещенных для парковки и стоянки (газоны, тротуары и прочее), а новое заведение подобного плана лишь усугубит до невозможности эту ситуацию», — отметили жильцы в своём обращении к врио губернатора.

Ярославцы указали и на то, что новое здание существенно сократит дворовую территорию.

«Учитывая территорию, отведённую под планирующуюся застройку, можно сделать вывод, что новый спорткомплекс будет находиться либо между существующим «Спорт Лайном» и домами 53 и 51 по ул. Свердлова, либо же во дворе домов 49, 51 по ул. Свердлова и 47 по проспекту Толбухина, рядом с магазином «Экоспорт». Это означает, что новая постройка будет существенно стеснять дворовую территорию, затенять нижние этажи близлежащих домов, а также потребует частичного уничтожения зелёной зоны, которая очень важна для жилых районов (речь идёт в том числе о прекрасной рябиновой аллее, которая проходит вдоль дома 49 по ул. Свердлова с самого начала существования квартала)», — рассказали ярославцы в своём обращении.

Ещё жильцы боятся того, что из-за стройки жить придётся в огромной луже — квартал расположен в низине.

«Помимо этого, уничтожение зелёных насаждений вкупе с началом стройки может негативно повлиять на заводнение наших дворов (другими словами: мы будем жить в огромной луже), ведь ни для кого не секрет, что наш квартал расположен в низине, а сильная перегрузка всегда бьёт по слабым местам. В случае одобрения проекта, планирование постройки застройщики хотят произвести в течение года, после чего, разумеется, начнется строительство, которое планируют затянуть аж до трёх лет! Все знают, что такое стройка — настоящая беда для жителей близлежащих домов! Постоянные грязь, шум и разбитые строительной техникой дороги… Жильцы уверены, что не готовы к такому дискомфорту на несколько лет», — подчеркнули жители в обращении.

Сейчас проект планировки квартала выставлен на общественные обсуждения. Ярославцы попросили у Михаила Евраева «помочь нам обеспечить себе дальнейшее комфортное существование в нашем квартале».

Сейчас жильцы завершают сбор подписей, после чего письмо будет отправлено врио губернатора Михаилу Евраеву и мэру Ярославля Владимиру Волкову. По словам членов инициативной группы, подписи поставили около 150 человек.