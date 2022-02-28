Чебоксары, 28 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Чебоксары накрыла очередная волна сообщений о минировании. В результате 28 февраля эвакуированы учащиеся и сотрудники десятков образовательных учреждений, сообщает управление образования столичной мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Эвакуационные мероприятия прошли в более чем 90 образовательных учреждениях Чебоксар.

«Причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений», — отмечается в релизе.

После получения данных угроз в соответствии с инструкцией администрации школ и детских садов эвакуировали детей и сотрудников в ближайшие учреждения.

В настоящее время службы быстрого реагирования проводят оперативные действия в образовательных учреждениях.

Напомним, что с 28 февраля в очный формат обучения вернулись все школы. Дольше всех на «дистанте» оставались учащиеся 5 — 8 классов в четырёх городах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая массовая эвакуация в образовательных учреждениях Чебоксар в феврале 2022 года. Ранее это произошло утром 16 февраля, когда из-за сообщений о «минировании» была приостановлена учёба в двух корпусах электромеханического колледжа и 18-ти образовательных учреждениях. Все сообщения оказались ложными.