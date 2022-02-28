Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который подозревается в совершении разбойного нападения с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Pmo.ee Мужчина с битой

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Подросток напал на 42-летнего инвалида. Угрожая битой подозреваемый завладел ценными вещами пострадавшего.

Несовершеннолетний признался в совершенном преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего руководителя управления социальной защиты населения Мазановского района Амурской области обвиняют в хищении денег, предназначенных для обустройства пандусов. Вместе с исполнителем контракта она присвоил 1,7 млн рублей.