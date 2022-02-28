Москва, , 09:43 — REGNUM В настоящее время общее количество эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской Народных Республик превысило 127 тыс. Об этом 28 февраля сообщили в российских силовых структурах.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

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«По данным на утро 28 февраля, российскую границу пересекли более 127 тыс. человек, почти 80 тыс. из них имеют гражданство Украины, свыше 47 тыс. — России», — приводит слова представителя силовых структур ТАСС.

Также источник уточнил, что большая часть эвакуированных не обращалась за помощью в размещении и добавил, что количество принимающих беженцев российских регионов выросло с 19 до 21.

«На территории 21 региона России в 252 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тыс. человек», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее злоумышленники начали предлагать российским гражданам «сберечь» их деньги в условиях санкций, которые вводятся против России из-за военной спецоперации на Украине.