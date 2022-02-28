Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге поместили в СИЗО на два месяца мужчину, убившего в Мариинской больнице соседа по палате. Об этом 28 февраля проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 25 февраля в палате №11 терапевтического отделения городской Мариинской больницы ранее судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летний Аяз Наби Гасанов напал с ножом на 81-летнего соседа по палате. Он ударил жертву не менее двух раз ножом в грудь, в результате чего потерпевший скончался. В отношении Гасанова было возбуждено уголовное дело, в тот же день его задержали и предъявили обвинение.

Вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. В суде Гасанов и его адвокат возражали против заключения под стражу. Защитник просил учесть, что ранее его подзащитный освобождался от отбытия части наказания в связи с наличием у него заболевания, препятствующего его содержанию под стражей.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 24 апреля», — подытожили в ОПС.