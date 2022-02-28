Донецк, , 09:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Отмечается, что обстрелы зафиксированы в 08:25 и 08:27 (мск). По населенным пунктам ДНР было выпущено 10 снарядов калибром 152 мм и 17 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в Донецкой Народной Республике.

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