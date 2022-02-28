Оренбург, 28 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Оренбурге в одном из баров между посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин был сильно избит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Progorodnn.ru Алкоголь

По данным ведомства, двое мужчин распивали алкоголь в баре. Между ними возник конфликт, в ходе которого один из участников ссоры нанес два удара в область шеи своему оппоненту. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Избитый 43-летний мужчина ушел домой, где ему стало плохо. Родные вызвали скорую медицинскую помощь. Оренбуржца госпитализировали. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей шеи и закрытый перелом гортани.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Задержанному горожанину грозит до восьми лет лишения свободы.