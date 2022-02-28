Ханты-Мансийск, 28 февраля 2022, 10:34 — REGNUM Сенатор Эдуард Исаков, представляющий в Совете Федерации Югру, предлагает подумать над экономическими мерами в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим на Украине, снабжая её оружием и вводя разные запреты в отношении России. Свои мысли он высказал в личном Instagram-аккаунте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что принятые рядом западных стран эффектные, но при этом символические антироссийские санкции говорят о том, что санкционный инструментарий Запада является исчерпанным.
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