Ханты-Мансийск, 28 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Сенатор Эдуард Исаков, представляющий в Совете Федерации Югру, предлагает подумать над экономическими мерами в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим на Украине, снабжая её оружием и вводя разные запреты в отношении России. Свои мысли он высказал в личном Instagram-аккаунте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков «Сейчас против России вводятся всё новые и новые санкции в самых разных областях, однако Западные страны и, прежде всего, США не учитывают того, что за последние годы мы сумели адаптировать нашу экономику к внешнему влиянию, взяв курс на импортозамещение. Это было вынужденной, но как показала жизнь правильной мерой. Нам нужно хорошо подумать, какие экономические меры предпринять в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим на Украине, снабжая ее оружием и вводя разные запреты в отношении России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что принятые рядом западных стран эффектные, но при этом символические антироссийские санкции говорят о том, что санкционный инструментарий Запада является исчерпанным.