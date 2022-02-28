Кызыл, , 09:38 — REGNUM В Туве по итогам 2021 года зарегистрировано отток населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, миграционный убыль составила 1344 человека.

Тува Zamunu45

Из других регионов России прибыли в республику 4118 человек, что на 6,6% меньше, чем в 2020 году, выбыли — 4694 человека (на 17,7% больше).

«Из зарубежных стран прибыли 449 мигрантов (больше на 25,1%, чем годом ранее). Пределы России покинули 217 человек (на 57,1% меньше). Место своего жительства внутри региона за год сменили 6179 человек», — добавили в службе статистики.