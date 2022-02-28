Белгород, 28 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Работы по реставрации диорамы «Огненная дуга» начались в Белгороде. Их проводят специалисты Студии военных художников имени М.Б. Грекова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей-диорама «Курская битва»

В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» впервые за два года капитального ремонта сняли укрытие с уникального полотна и приступили к реставрационным работам. Площадь холста 1005 кв. м, создавали его с 1985 по 1987 годы, в основу художественного замысла положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года.

Контракт на реставрацию крупнейшей в Европе диорамы заключён со Студией военных художников имени М.Б. Грекова, руководит проектом живописец (реставратор) Иван Крившенко, вместе с ним заняты художники Сергей и Алексей Хабаровы.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт музея-диорамы начат в 2020 году, на работы выделили 97 млн рублей.