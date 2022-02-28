Москва, 28 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 165 авиарейсов, сообщает 28 февраля сервис «Яндекс.Расписания».

Skitterphoto В аэропорту

По данным на 9:33, во «Внуково» задержано три рейса, отменено 43 рейса, в «Домодедово» задержано десять рейсов, отменено 16 рейсов, в «Шереметьево» 11 рейсов задержано, отменено 102 рейса.

Ранее страны Евросоюза приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских лайнеров. Кроме того, временно приостановили работы аэропорты юга России в связи с проведением военной спецоперации на Украине.