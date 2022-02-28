Чебоксары, 28 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие в связи с событиями на Украине и не поддаваться панике из-за развернувшейся против России «информационной войны». Об этом он заявил 28 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

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На планёрке в правительстве руководитель республики обратился к жителям Чувашии «с тем, чтобы сохраняли спокойствие» в связи со спецоперацией России на Украине. Олег Николаев подчеркнул, что против России в настоящее время развернулась «информационная война», «мощная информационная атака», цель которой — «запустить панику» среди населения.

Он также обратил внимание на то, что в ряде регионов регистрируют факты «спекулятивного характера», когда отдельные игроки, пользуясь ситуацией, необоснованно завышают цены на ряд товаров. И не исключил, что это «может докатиться до Чувашии», поручив «жёстко реагировать» на такие факты.

Глава Чувашии также поручил профильным ведомствам активизировать работу по выполнению плановых мероприятий, в том числе контрактации, и усилить координацию деятельности отраслевых штабов, чтобы «в случае необходимости реагировать на те или иные инциденты».

«Чтобы не дать возможность нерадивым участникам рынка воспользоваться ситуацией в личных целях», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев ответил тем, кто вдруг стал «пацифистом» в России и выступает против спецоперации по защите Донбасса. По его словам, на территории Украины «произрастали и взращивались» фашистские подходы. И это касается не украинского народа, а правящей «верхушки», которая «узурпировала власть».