Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге таксист наехал на охранника штрафстоянки и стал фигурантом уголовного дела. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Наезд на мужчину произошел днем 27 февраля в Красногвардейском районе Петербурга у дома 22 по Салтыковской дороге. Водитель Volkswagen Polo сел в свою машину и попытался уехать, не оплатив счет за эвакуацию автомобиля и его хранение на штрафстоянке. В результате между ним и охранником произошел конфликт, который нарушитель решил закончить преступным способом — он наехал на охранника и скрылся с места преступления.

«В 13:30 у дома 22 по Салтыковской дороге нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний таксист, который вернулся на место ДТП», — рассказали в Главке, уточнив, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Вечером того же дня в полицию поступила телефонограмма из травмпункта на Ленской улице. Как выяснилось, у пострадавшего 36-летнего охранника диагностирован закрытый перелом правой голени. Ввиду чего в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.