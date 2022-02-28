Москва, 28 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году производители продуктов питания увеличили объем производства на 8,2%, по сравнению с 2019 годом рост составил 41%, сообщается на портале мэра столицы.

Продукты питания

Больше всего в Москве в 2021 году было произведено хлебобулочных изделий — около 317 тыс. тонн, на 17,4% превысил объем 2020 года и на 7% — 2019-го. Также было изготовлено почти 95 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, на 4,6% больше 2020 года и на 23 — 2019-го. Объем выпуска сыра и творога вырос на 2,1% и превысил 45 тыс. тонн.

Объем отгруженной продукции пищевого сектора за год составил 540 млрд рублей, это на 15,7% больше, чем в 2020 году, и на 42% больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-октябрь 2021 года производство продуктов питания выросло почти на 17,9%.

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