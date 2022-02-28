Пекин, , 09:29 — REGNUM Китай и Соединённые Штаты в настоящее время должны вновь принять решение о том, по какому пути они будут развивать двусторонние отношения. Об этом в ходе выступления на мероприятии, посвящённом 50-й годовщине публикации Шанхайского коммюнике по итогам визита президента США Ричарда Никсона в КНР 28 февраля 1972 года, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат подчеркнул, что сегодня китайско-американские отношения «столкнулись с невиданными вызовами с момента установления дипломатических связей».

«Всё это также вызывает серьёзное беспокойство международного сообщества относительно очередного раскола в мире, — указал глава китайского МИД. — Важной причиной такой ситуации стало то, что принципы и дух, установленные в Шанхайским коммюнике, не уважались в полной мере».

По его словам, Китай и США опять стоят перед историческим выбором: продолжать мирное сосуществование или скатиться к конфликту и конфронтации, следовать открытости и сотрудничеству или вернуться к изоляции и антагонизму.

«На самом деле правильный ответ уже заложен прямо здесь — в Шанхайском коммюнике», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что тайваньский вопрос лежит в основе коммюнике, и США признали существование только «одного Китая», выразив приверженность принципу соблюдения территориальной целостности КНР и невмешательства в её внутренние дела.

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Напомним, Шанхайское коммюнике является первым совместным коммюнике, подписанным Китаем и Соединёнными Штатами. В нём установлены принципы, которым следует придерживаться в развитии двусторонних отношений, особенно принцип «одного Китая», который стал политической основой для нормализации китайско-американских отношений и установления дипломатических отношений.