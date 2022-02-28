Красноярск, , 09:28 — REGNUM Статистики Красноярского края обнародовали информацию о ценах масленичного стола в 2022 году. В частности, они уточнили цены на ингредиенты для блинов.

Блины Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 28 февраля в Красноярскстате, за год (с января 2021 года по январь 2022 года) сахар-песок подорожал на 26,9%, пшеничная мука — на 24,3%, подсолнечное масло — на 17%, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 13,6%, куриные яйца — на 11,3%.

Сливочное масло выросло в цене на 16,2%, икра лососевых рыб — на 15,7%, творог — на 12,4%. Варенье, джем, повидло подорожали на 11,9%, сметана — на 9,8%, сгущённое молоко с сахаром — на 8,8%. В то же время подешевел пчелиный натуральный мёд (на 0,7%).

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