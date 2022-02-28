Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская биржа начала свою рабочую неделю с ограничения торгов. Об этом сообщили 28 февраля в пресс-службе организации.

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Под ограничение попала большая часть торгов. Биржа будет проводить торги только в режиме переговорных сделок, адресного и безадресного репо. Они будут доступны с 7:00 до 10:00.

Далее биржа допускает подачу заявок за заключение договоров в режиме безадресного репо с центральным контрагентом. Такая возможность появится с 10:00.

Торги в остальных режимах приостановлены, а утренние так и вовсе отменены. О том, когда они возобновятся, в организации сообщат позднее.

Напомним, ранее, 24 и 25 февраля, биржа уже ограничивала свою работу. При этом биржа сообщила, что планирует вернуться к стандартному плану работы, однако может ввести коррективы из-за экономико-политических новостей.