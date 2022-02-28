Ташкент, , 09:26 — REGNUM В Польшу для вывоза эвакуируемых с Украины граждан Узбекистана из Ташкента вылетел спецборт. Об этом 28 февраля сообщает ИА «Дунё».

Самолет

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По данным журналистов, вылетевший из Ташкента борт АО «Uzbekistan Airways» приземлится в аэропорту Катовицы.

Отмечается, что для ускорения вопросов доставки граждан до украинской КПП «Краковец» организована аренда 7 автобусов, которые совершили 11 рейсов до украинско-польской границы.

По предварительным данным, государственную границу Польши пересекли более 560 граждан Узбекистана. Подчеркивается, что на приграничной территории Польши узбекские дипломаты на месте решают организационные вопросы.

«Сограждане обеспечиваются питанием, на границе созданы условия для отдыха пожилых людей и женщин с детьми», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства пояснил, что это вынужденная мера, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.