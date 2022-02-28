Москва, , 09:38 — REGNUM Злоумышленники начали предлагать российским гражданам «сберечь» их деньги в условиях санкций, которые вводятся против России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом пишет 28 февраля газета «Известия».

Копилка с деньгами Cameron Adams

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Руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники также предлагают «спасти средства» граждан после отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Она призвала сохранять спокойствие, бдительность и здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят большим ущербом.

«На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета», — говорится в публикации.

В компании «СёрчИнформ», специализирующейся на информационной безопасности, рассказали также, что переводы на «безопасный счёт» гражданам предлагают и по телефону, и в социальных сетях. Ещё один способ выманить деньги у граждан — предложить им участие в сборах средств на гуманитарные нужды, предупредили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля из-за ситуации на Украине и в Донбассе российский финансовый сектор оказался под масштабными санкциями. Так, в ЕС заявили, что ряд банков, уже попавших под антироссийские санкции, будет отключен от SWIFT.

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