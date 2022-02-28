Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве 28 февраля ожидается до двух градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Оттепель Дарья Антонова © ИА REGNUM

Синоптики рассказали, что синоптическая ситуация в столице будет определена гребнем антициклона, из-за чего москвичей ждёт солнечный день с температурным фоном на пять-шесть градусов выше нуля.

В Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до двух градусов тепла, в Подмосковье — до трёх градусов. Скорость ветра будет достигать семи метров в секунду.