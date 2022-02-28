Сеул, 28 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи приняли решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов. Об этом 28 февраля сообщили в МИД Южной Кореи.

Южная Корея

«В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет р полупроводниках, компьютерах, сенсорах, связи, авиационной и космической отраслях и др.