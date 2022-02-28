Пермь, , 09:22 — REGNUM В Перми с должности главы администрации Ленинского района уволен Александр Козенков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Как отметили в администрации, ранее глава Перми Алексей Дёмкин неоднократно указывал Александру Козенкову на плохое качество уборки снега в центре муниципалитета. В отношении подрядчиков принимались недостаточные штрафные санкции.

С 1 марта обязанности главы администрации Ленинского района города начнет исполнять Денис Курышев. Он является первым заместителем главы района.