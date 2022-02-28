Москва, 28 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. С должности президента Европейского союза дзюдо ушёл Сергей Соловейчик. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба организации.

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«Вы знаете меня много лет, и никто не сомневается, что мое сердце принадлежит дзюдо. Но также верно и то, что оно принадлежит моей родине, России», — сказал Соловейчик.

Временно исполняющим обязанности главы Европейского союза дзюдо стал 67-летний Отто Кнайтингер, который был вице-президентом организации.

Соловейчик был главой Европейского союза дзюдо с 2007 года. Кроме того, он является вице-президентом Федерации дзюдо России.