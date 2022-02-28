Сеул, , 09:20 — REGNUM Актеры южнокорейского сериала «Игра в кальмара» удостоены награды Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Yonhap News.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» Netflix

Согласно опубликованным данным, актеры Ли Чжон Чжэ и Чон Хо Ён удостоены награды за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль в телевизионной драме соответственно.

Южнокорейский сериал удостоен награды «Лучшая команда каскадёров в телевизионном сериале», за которую также боролись «Кобра Кай», «Сокол и Зимний Солдат», «Локи» и «Кобыла из Исттауна».

Напомним, что церемония награждения премии состоялась 27 февраля в Санта-Монике.

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