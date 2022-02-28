Биробиджан, , 09:27 — REGNUM В населённых пунктах Еврейской автономии в 2022 году начнут работать пять фельдшеров и четыре врача. Им предоставят жильё и положенные по закону выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе правительства ЕАО.

У врача Vic

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В 2021 году в регион приехали по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» семь специалистов. Компенсации они также получили. В 2022 году на привлечение врачей в регионе потратят 14 млн рублей.

Всего медучреждения Еврейской АО пополнили за 2021 год 24 специалиста. Обеспеченность врачами в государственных учреждениях здравоохранения в ЕАО составляет 25,8 человек на 10 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию системы здравоохранения в Еврейской автономной области выделят 150 млн рублей на 2022−2023 годы. Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы областной больницы и строительство гаражей для «скорых».