Пермь, , 09:17 — REGNUM В Пермском крае должник оплатил все штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, после того, как его объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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По данным ведомства, с пермяка взыскано 65 административных штрафов в общей сложности примерно на 43 тыс. рублей. Нарушения фиксировались камерами на дорогах Екатеринбурга.

Добровольно мужчина штрафы не оплачивал. В результате по каждому делу приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора. Размер задолженности значительно увеличился и превысил 100 тысяч рублей.

Было установлено, что должник выписался по месту регистрации и более нигде не прописывался. Также у автовладельца отсутствовало водительское удостоверение, что делало невозможным применение временного ограничения в специальном праве на управление автомобилем. Чтобы установить местонахождение неплательщика, было принято решение объявить его в розыск.

«Когда информация о проведении оперативно-розыскных мероприятий дошла до самого разыскиваемого, он, во избежание неблагоприятных последствий, сам явился к судебному приставу и изъявил желание полностью погасить всю имеющуюся задолженность», — сказали в УФССП по региону.