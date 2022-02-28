Донецк, 28 февраля 2022, 09:15 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь недалеко от Мариуполя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что ВСУ будут обстреливать жилые районы населенных пунктов ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», чтобы «обвинить» республики и Россию в гибели людей и разрушениях инфраструктуры.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»
Читайте также: Пушилин: ВСУ планируют обстрелять из «Градов» жилые кварталы в ДНР